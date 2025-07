CdM des Clubs – Un groupe presque au complet à l’entraînement du jour

À J-3 de son quart de finale de Coupe du monde des clubs face au Bayern Munich, le PSG retrouvait le chemin de l’entraînement ce mercredi à Kennesaw.

Après deux jours de repos suite à la victoire face à l’Inter Miami (4-0), les joueurs du PSG ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce mercredi à Kennesaw. Et à J-3 de son quart de finale de Coupe du monde des clubs face au Bayern Munich (samedi 5 juillet à 18h sur DAZN), cette séance collective a débuté avec une haie d’honneur pour Bradley Barcola, qui a fêté son 100e match avec le PSG, et João Neves, élu homme du match face à la formation de MLS.

Kimpembe et Moscardo absents de l’entraînement

Pour cette reprise de l’entraînement, Luis Enrique a pu compter sur un groupe presque au complet. Comme le rapporte Le Parisien, seuls Presnel Kimpembe et Gabriel Moscardo manquaient à l’appel lors des quinze minutes de la séance ouvertes aux médias. « Victime d’une semelle, le défenseur français n’est plus apparu avec le groupe depuis pratiquement une semaine. » Sortis à la pause face à l’Inter Miami afin d’être préservés, Marquinhos et Fabian Ruiz ont participé normalement à l’entraînement, précise le quotidien francilien. « Le milieu de terrain espagnol n’avait d’ailleurs plus son strap qui lui entourait la cuisse gauche. » Les champions d’Europe auront encore deux entraînements prévus en matinée avant ce choc face au Bayern Munich au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.