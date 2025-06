Pour le compte de la deuxième journée de Coupe du Monde des Clubs, le PSG s’est incliné (0-1) face à Botafogo. Un petit coup d’arrêt pour les Parisiens, et un moment historique pour le club brésilien.

Le Paris Saint-Germain a été battu par Botafogo (0-1) à la surprise général pour son deuxième match de Coupe du Monde des Clubs. Un résultat surprise qui relance totalement la course aux huitièmes de finale dans ce groupe B, dans lequel tout se jouera lundi 23 juin prochain. Si ce match est à relativiser pour le club de la capitale, en face, Igor Jesus et ses coéquipiers ont vécu un moment d’histoire comme l’a confié l’attaquant brésilien de 24 ans en conférence de presse d’après match : « Je suis très content de cette victoire et de tout ce que nous avons fait aujourd’hui. Je pense que c’est un moment historique où l’équipe s’est donnée à fond et a fait tout son possible pour remporter la victoire. Et comme je l’ai dit, je pense que nous venons… je ne pense pas je suis sur, nous sommes venus ici pour être champions, quel que soit l’adversaire. Nous ferons toujours honneur à Botafogo à chaque match« .