CdM des Clubs : Une fresque en hommage au PSG dans les rues de Los Angeles

Le PSG est aux Etats-Unis pour tenter de remporter cette première édition de la Coupe du Monde des Clubs. Cependant, le club de la capitale, en plus de faire évoluer son palmarès, peut également accroître sa notoriété outre-Atlantique.

Le Paris Saint-Germain a pour habitude de se rendre aux Etats-Unis pour les tournées estivales, sa préparation, et répondre à des obligations commerciales. Mais au cours de cet été 2025, le club de la capitale a traversé l’Atlantique afin de disputer la Coupe du Monde des Clubs étant ainsi en compétition officielle. Toutefois, le champion d’Europe 2025 peut compter sur sa saison historique pour l’aider en parallèle à accroître son image et sa notoriété aux Etats-Unis. En témoigne une fresque qui a été réalisée dans les rues de Los Angeles en hommage aux club de la capitale. Cette dernier, au 7753 Melrose Avenue dans la Cité des Anges, représente Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé, tous vêtus du maillot fourth Jordan x Wings.

📍7753 Melrose Avenue