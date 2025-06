CdM des Clubs – Vitinha dans le onze type de la première journée

Après une victoire éclatante face à l’Atlético de Madrid (4-0) pour son entrée en lice en Coupe du monde des clubs, le PSG place l’un de ses joueurs dans le onze type de cette première journée.

Fort de son titre de champion d’Europe, le PSG a poursuivi sur son excellente lancée lors de son entrée en lice en Coupe du monde des clubs. Opposés à l’Atlético de Madrid, les Rouge & Bleu n’ont laissé aucune chance à la formation espagnole (victoire 4-0). Et un joueur a une nouvelle fois ébloui de son talent, Vitinha.

Buteur et élu homme du match, l’international portugais a été omniprésent sur la pelouse du Rose Bowl de Pasadena. Et sans surprise, le numéro 17 parisien figure dans le onze-type de la première journée de cette Coupe du monde des clubs. Prêté par le PSG à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani est également présent après son doublé face à Al Ain (5-0). L’ancien Parisien, Sergio Ramos, y figure aussi après le match nul du CF Monterrey contre l’Inter Milan (1-1). Le défenseur central avait ouvert le score d’une tête.

They stood out. They delivered. Here’s your Team of the Week 💪



