CdM des Clubs – Xabi Alonso : « PSG / Real Madrid ? Un grand défi pour nous ! »

Après son quart de finale de Coupe du Monde des Clubs remporté face au Bayern Munich, le PSG doit se tourner vers l’étape suivante. Cette dernière sera la 1/2 finale face au Real Madrid ce mercredi (21h sur DAZN) au MetLife Stadium de New-York.

Après le quart de finale entre le PSG et le Bayern Munich en Coupe du Monde des Clubs, le Real Madrid s’est défait du Borussia Dortmund (3-2). Ainsi, les demi-finales nous offriront un alléchant PSG / Real Madrid ce mercredi 9 juillet (21h sur DAZN). Dans la foulée de son quart de finale, le nouveau coach madrilène, Xabi Alonso s’est confié sur ce défi à venir : « Je pense qu’en ce moment Luis Enrique transmet une énergie très positive. Pratiquement depuis les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG est à un très haut niveau et ce sera un très grand défi pour nous« . Un grand défi pour lequel Xabi Alonso affiche les ambitions madrilènes : « Maintenant, nous devons gagner la demi-finale. Espérons que nous arriverons en finale, que nous nous améliorerons et grandirons en tant qu’équipe. Nous en sommes beaucoup plus proches maintenant et nous allons continuer comme ça, le rythme est bon« .

Une des attractions de cette demi-finale de Coupe du Monde des Clubs sera sans doute les retrouvailles entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. L’attaquant français retrouve la forme peu à peu après avoir été victime d’une gastro-entérite sévère et a même inscrit un joli but en quart de finale face au BVB après son entrée en jeu. Le coach du Real Madrid donne de ses nouvelles à quatre jours du choc face à son ancien club : « Il va mieux, il n’est pas encore à 100 % mais il s’améliore chaque jour. Il a maintenant quatre jours de plus« .