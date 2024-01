Ce premier titre avec le PSG fait du bien à Ousmane Dembélé

Ce soir, le PSG s’est imposé contre Toulouse lors du Trophée des Champions. Auteur d’un très bon match, Ousmane Dembélé s’est réjoui d’avoir remporté son premier titre en France.

Pour son premier match de l’année 2024, le PSG défiait Toulouse, au Parc des Princes, lors du Trophée des Champions. Ménagé lors de la rencontre contre Metz le 20 décembre dernier en raison de douleurs aux ischio-jambiers, Ousmane Dembélé était bien de retour ce mercredi soir et titulaire dans l’attaque à trois de Luis Enrique en compagnie de Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Comme à son habitude, il a fait des différences à ses accélérations, s’est procuré des occasions et offert une très belle offrande à Lee Kang-in sur l’ouverture du score parisienne. Présent en zone mixte à l’issue de la victoire parisienne, l’international français s’est félicité de remporter son premier trophée avec le PSG, mais également son premier en France.

A voir aussi : TDC – PSG / Toulouse : les notes des joueurs du PSG

« C’est mon premier en France«

« À l’entraînement, on avait déjà beaucoup de sérieux depuis la reprise. Sur une finale, on veut toujours gagner, et remporter le titre. Je pense que ça va nous faire du bien pour le reste de la saison. Ce titre a une saveur ? Bien sûr. En plus c’est mon premier en France comme j’ai quitté Rennes assez tôt. Ça me fait du bien, lance le numéro 10 du PSG dans des propos relayés par L’Equipe. J’espère qu’il va y en avoir d’autres comme la Ligue 1 qui est importante pour moi. Mbappé ? Il est revenu très motivé, comme d’habitude. Il a faim, il sait que la deuxième partie de saison est très importante. »