C’est le jour J. Ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG et le Real Madrid s’affrontent – au Parc des Princes – dans le choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Et comme en France, cette affiche de gala est grandement attendue par la presse espagnole. Petit tour de l’autre côté des Pyrénées pour savoir ce qui se dit en ce jour de match.

Marca fait sa Une avec comme titre « Le Parc des princes » en mettant en avant Kylian Mbappé et Vinicius Jr, deux joueurs pouvant faire des différences par leurs qualités techniques et leur capacité l’accélération. « Mbappé et Vinicius se retrouvent dans l’un des meilleurs rendez-vous de l‘histoire de la Ligue des champions », titre le quotidien espagnol. Sans surprise les deux attaquants sont annoncés titulaires tandis que Karim Benzema est pressenti pour débuter cette rencontre, lui qui n’a plus disputé la moindre minute depuis le 23 janvier et une blessure à la cuisse.

De son côté, l’autre quotidien madrilène, AS, opte pour la même Une « Parc des princes » avec les présences des deux jeunes attaquants. « Mbappé et Vinicius au centre de la scène d’un PSG-Real Madrid avec un air de finale. » Et pour le journal espagnol, cette affiche est la représentation parfaite « du grand football par rapport au néo-football, soutenu par de l’argent extérieur à l’industrie ou directement contribué par des États ayant besoin d’une projection internationale (…) Le choc entre un football centenaire, en expansion naturelle, et un autre qui a apporté plus de luxe que de charme. » De plus, selon le journal, le doute sur la titularisation ou non de Karim Benzema est considéré comme une arme supplémentaire pour Carlo Ancelotti.

Sport consacre également sa Une à cette affiche en mettant en avant l’ancien Barcelonais, Leo Messi. « Messi contre son passé », titre le journal catalan. En effet, la Pulga retrouvera son rival madrilène, club contre lequel il a marqué à 26 reprises durant sa carrière. L’autre quotidien catalan, Mundo Deportivo, se concentre aussi sur cette affiche entre Parisiens et Madrilènes. « La Casa Blanca, avec un doute autour de Benzema, va jouer à Paris face à l’équipe de l’ancien Barcelonais (Messi), du crack français (Mbappé) et d’un Neymar disponible »