En ce dernier jour du mercato estival Kylian Mbappé (PSG, 2022) reste à la Une des journaux sportifs madrilènes AS et Marca. Ce dernier garde encore de l’espoir même si la signature de l’attaquant français aujourd’hui semble improbable. Malgré la tension entre les clubs, le Real Madrid tentera jusqu’au bout, assure Marca. En attendant « surprise », Eduardo Camavinga (18 ans) va signer dans la capitale espagnole contre 31M€, environ.

Manu Carreño, présentateur d’El Larguero sur la Cadena SER, s’est montré résigné sur le dossier Mbappé. « Nous sommes dans les dernières heures. L’ultimatum du Real Madrid à 18 heures n’a pas apporté grand-chose. Ce n’est pas que les négociations ont été rompues, c’est qu’il n’y en a pas. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en aura pas ce mardi. Personne ne s’est assis face au président du Real Madrid, personne n’a répondu. Mais le truc c’est qu’au PSG il leur reste des millions, ils s’en foutent des 180M€, ce qui leur manque c’est la Champions League« , a lancé le journaliste. « Mais ils recherchent un successeur à Mbappé. Ils ne veulent pas vendre Mbappé pour avoir de l’argent. Ils cherchent, mais il ne reste pas assez de temps. Ils ont même contacté Mino Raiola pour voir s’ils pouvaient signer Haaland … en quatre jours ! C’est impossible de faire face à une opération comme celle de Haaland en quatre jours, et encore moins avec Raiola comme représentant! »

L’émission El Chiringito a reçu une réponse de Khalifah Bin Hamad Al Thani, un membre de la vaste famille royale du Qatar connu pour ses tweets. Sur le réseau social celui-ci a écrit à Josep Pedrerol : « Mbappé reste à Paris cette saison. Et il y aura une négociation en octobre prochain pour prolonger son contrat jusqu’en 2025. C’est mieux que rien. On baisse le rideau. »

« Après six jours d’intrigues avec des offres médiatisées, des réponses colériques et des silences suspects, le monde se tourne vers le Qatar« , commente El Pais. « S’il reste un jeu à jouer dans cette intrigue pleine de suspense, tout se passe à travers ce pays. Voilà la clé de l’opération la plus gigantesque qui ait fait bouger le business du football ces derniers temps. En raison de la taille du joueur, appelé à être l’une des références de la prochaine décennie, et de la symbolique des deux clubs. L’émir Tamim bin Hamad Al Thani fixe le rythme et les normes du football pour 2021. » Le journal ABC estime que le PSG « est un club qui a fait du vestiaire une prison dorée ». Rien que ça…