Ce qu’il faut pour que la MNM soit meilleure selon Tarrago

Le PSG compte dans ses rangs trois des meilleurs joueurs du monde avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. La MNM, qui a joué trois matches ensemble, commence petit à petit à se trouver sur le terrain. Pour Luis Suarez, les trois joueurs feront très mal quand ils auront la joie de jouer ensemble. Un constat que valide Sébastien Tarrago.

« Il existe dans le passé des exemples d’équipe qui ne pouvait pas s’encadrer et qui ont gagné des trophées, c’est vrai. Mais je crois vraiment que vu les climats qu’il peut y avoir entre Mbappé, Neymar et Messi, les enjeux qu’il y a pour les uns et les autres, si jamais ils se mettent à vraiment s’apprécier et avoir envie de construire quelques choses ensemble, chercher quelque chose ensemble, ils seront vraiment meilleurs« , assure Tarrago sur le plateau de l’Equipe du Soir.