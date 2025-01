Ce sera Brest ou Monaco pour le PSG en barrage

Avec sa belle victoire contre Stuttgart ce mercredi soir (4-1), le PSG a validé sa qualification en barrages de la Ligue des champions. Les Parisiens affronteront un club français à ce stade de la compétition.

Après ses beaux succès contre Manchester City (4-2) et Stuttgart (1-4), le PSG a validé sa qualification en barrages de la Ligue des champions. Placé dans la zone des éliminations avant les deux dernières journées de la phase de ligue de la Champions League, le PSG a retourné la situation et a finalement terminé quinzième de la saison régulière de la C1. Avec ce classement, le club de la capitale recevra au match retour des barrages.

Un match retour au Parc des Princes

Un barrage qui va sonner français. En effet, lors du tirage au sort qui aura lieu vendredi midi, le PSG aura deux adversaires possibles pour ce stade de la compétition, l’AS Monaco ou le Stade Brestois. Les deux clubs français ont terminé 17e et 18e. La manche aller aura lieu le 11 ou le 12 février prochain alors que la manche retour – au Parc des Princes – se jouera une semaine plus tard, le 18 ou 19 février. En cas de victoire, les Parisiens affronteraient Liverpool ou le FC Barcelone, premier et deuxième de la phase de ligue, en huitièmes de finale. Dans ces barrages, il pourrait y avoir un choc entre Manchester City et le Real Madrid ou le club anglais face au Bayern Munich.