Ce sera Flamengo ou le Pyramids FC pour le PSG

Le 17 décembre, le PSG jouera la finale de la Coupe Intercontinentale. Il ne sait pas encore quel club il affrontera. Ce sera soit Flamengo soit le Pyramids FC.

Vainqueur de la Ligue des champions le 31 mai dernier contre l’Inter Milan, le PSG était qualifié d’office pour la finale de la Coupe Intercontinentale qui se joue le 17 décembre à Doha au Qatar. Moins d’une semaine avant cette rencontre, le PSG ne connaît pas son adversaire. Ce dernier est déterminé lors d’un mini tournoi.

Le PSG connaîtra son adversaire demain

Vainqueur de la Copa Libertadores, Ligue des champions sud-américaine, il y a deux semaines, Flamengo affrontait Cruz Azul en quart de finale du mini-tournoi qui oppose les gagnants des Ligues des champions des différents continents. Dans cette rencontre contre le club mexicain, ce sont les Brésiliens qui se sont qualifiés (2-1) grâce à un doublé de Giorgian de Arrascaeta (14e et 71e). Ils affronteront le Pyramids FC en demi-finale. Cette rencontre se déroulera samedi, quatre jours avant la finale. Pour arriver en demi-finale, le club égyptien a battu Auckland City FC, les représentants de l’OFC (3-0), puis Al Ahli, vainqueurs de la Ligue des champions de l’AFC (3-1).