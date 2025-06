César Azpilicueta dithyrambique envers le PSG et Luis Enrique

Demain soir (21 heures, TF1, DAZN), le PSG débute la Coupe du monde des clubs avec sa rencontre contre l’Atlético de Madrid. César Azpilicueta, joueur du club madrilène, s’est dit impressionné par le parcours du PSG en Ligue des champions.

Après avoir réalisé un quadruplé historique (Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions), le PSG peut rendre cette saison 2024-2025 encore plus historique avec la Coupe du monde des clubs. Pour se qualifier en huitièmes de finale de la compétition, le club de la capitale devra se défaire de l’Atlético de Madrid, Botafogo et Seattle. César Azpilicueta, défenseur du club madrilène, a été questionné sur le PSG et il n’a pas hésité à l’encenser, notamment sur son parcours en Ligue des champions.

« Ils ont montré que pour gagner la C1 il ne faut pas être au top au début, mais à la fin »

« Dans une épreuve comme la Ligue des champions, le PSG fait toujours partie des candidats au titre. Mais la vérité est qu’après leurs premiers matches de la phase de ligue, et vu leur classement à l’époque, peu de gens les voyaient favoris. Mais ils ont montré que pour gagner la C1 il ne faut pas être au top au début, mais à la fin, à l’image de cette finale remportée sur un score très sec (5-0 contre l’Inter Milan). Avoir un programme difficile au premier tour leur a été utile et leur a permis de se construire au fur et à mesure, lance Azpilicueta dans une interview accordée à L’Equipe avant de vanter les qualités de l’effectif du PSG. C’est une équipe avec de beaux joueurs. Dès le premier jour, on a pu voir le projet de jeu et l’équipe que Luis Enrique voulait construire. C’est une équipe qui veut jouer le premier rôle, ils cherchent à récupérer le ballon le plus vite possible. En fait, ils vivent avec le ballon, c’est sa manière de voir le foot. Ils t’obligent à rester super concentrés, ils cherchent le petit moment où tu laisses une petite ouverture pour te faire mal. Surpris de voir comment ils ont pris le dessus sur Liverpool, Arsenal, Manchester City ? Non non. Je connais Luis Enrique, je sais comment il travaille. Il fonctionne toujours pareil. Ils ont eu plein de joueurs doués ces dernières années, mais cette équipe-là a beaucoup de jeunesse, tout en ayant déjà une vraie expérience du haut niveau. La victoire contre Liverpool par exemple, très serrée, leur a été très utile et formatrice pour la suite. C’est une équipe différente, ils ont affronté toute la Premier League et ils ont toujours réussi à trouver la clé. »