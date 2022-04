CF63 / PSG : Les compositions officielles avec Sergio Ramos

Pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain se déplace ce soir (21h sur Canal + Décalé) au Stade Gabriel-Montpied pour y affronter le Clermont Foot. Mauricio Pochettino devra composer avec l’absence de 9 de ses éléments : Keylor Navas, Marquinhos, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes, Julian Draxler, Ismaël Gharbi, et Angel Di Maria. Du côté des présents, le coach argentin pourra compter sur le retour de Marco Verratti et Sergio Ramos. Le trio offensif Neymar, Mbappé et Messi répond également à l’appel. Le onze parisien, sans surprise, est à découvrir ci-dessous.

Feuille de match CF63 / PSG

31e journée de Ligue 1 – Samedi 9 avril 2022 à 21h au Stade Gabriel-Montpied – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Eric Watellier – VAR : Bastien Dechepy et William Lavis

XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Kimpembe (c), Ramos, Nuno Mendes – Verratti, Danilo, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar Remplaçants : Letellier, Bernat, Dagba, Kehrer, Bitshiabu, Wijnaldum, Dina Ebimbe, Michut, Icardi

