Chahuté par les supporters Brestois, Mbappé sort du silence

Kylian Mbappé a encore une fois offert la victoire du PSG ce dimanche après-midi contre Brest (2-3). Après son penalty marqué, il a chambré les supporters brestois. Certains n’ont pas compris cette réaction. Le principal intéressé est sorti du silence sur ses réseaux sociaux.

Dans un match compliqué, le PSG s’est imposé contre Brest ce dimanche après-midi en toute fin de rencontre grâce à un but de Kylian Mbappé. Après une faute sur Randal Kolo Muani dans la surface, Kylian Mbappé s’est présenté pour tirer un penalty. Il a vu sa tentative repoussée par Bizot mais a bien suivi pour propulser le ballon au fond des filets (2-3). Mais après ce but victorieux, il s’est embrouillé avec le public brestois et ils se sont chambrés mutuellement. Une réaction qui n’a pas été comprise par plusieurs observateurs, comme son entraîneur Luis Enrique. Après la polémique, le principal intéressé a tenu à sortir du silence sur ses réseaux sociaux.

A voir aussi : Ligue 1 – Le PSG s’impose sur le fil face au Stade Brestois

« Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier »

Sur son compte X, il a répondu au journaliste de la Chaîne l’Equipe, Bertrand Latour qui estimait qu’un capitaine de l’équipe de France ne devrait pas faire ça. Le numéro 7 du PSG a alors répondu : « Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau…. » Selon certaines sources, le public brestois aurait insulté Achraf Hakimi de violeur. Sur son compte Instagram, il en a rajouté une couche en postant une photo de la victoire parisienne sur sa story, avec la phrase suivante : « Ici c’est Paris…La rage de vaincre.«