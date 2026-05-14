Champion, Safonov, Dembélé, Luis Enrique… les chiffres clés de la victoire du PSG à Lens

Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse du RC Lens (2-0). Un succès qui a permis aux Rouge & Bleu d’être officiellement champions de France.

Le PSG a rempli l’un de ses premiers objectifs de cette fin de saison. Officieusement champion de France suite à sa victoire face au Stade Brestois (1-0) le week-end dernier, le club parisien pouvait valider ce titre sur la pelouse de son dauphin, le RC Lens. Et les Rouge & Bleu n’ont pas manqué cette belle occasion, avec un succès sur le score de 2-0.

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Luis Enrique entre un peu plus dans l’histoire du PSG

Avec son 14e titre de champion de France, le PSG conforte sa domination en Hexagone. Les Parisiens enchaînent un cinquième titre de suite en championnat, une performance que seul l’Olympique Lyonnais a réalisée avec une série de sept couronnes entre 2002 et 2008. Depuis la saison 2012-2013, le club de la capitale a remporté 12 trophées de Ligue 1, seul le Bayern Munich fait mieux sur cette période dans les cinq grands championnats européens, rapporte le PSG sur son site officiel.

Pour ce succès à Bollaert, Luis Enrique a pu s’appuyer sur ses hommes forts de cette fin de saison. Premier buteur du match, Khvicha Kvaratskhelia a inscrit son quatrième but lors de ses quatre derniers matchs de championnat. Passeur décisif, Ousmane Dembélé prouve sa montée en puissance dans cette seconde partie de saison. En effet, en 2026, le Ballon d’Or est impliqué sur 13 buts en championnat (8 buts et 5 passes décisives), personne ne fait mieux depuis le début d’année civile en France.

Si le PSG a pu revenir avec les trois points de son déplacement dans le Nord, il a pu s’appuyer sur un immense Matvey Safonov. Avec huit arrêts, le portier russe a réalisé une performance rare chez les gardiens parisiens. « Seuls Gianluigi Donnarumma contre l’Olympique de Marseille en mars 2024 (10 arrêts) et Keylor Navas face au Stade Rennais FC en mai 2021 (9 arrêts) ont fait mieux sur les quinze dernières années. » Enfin, Luis Enrique marque encore un peu plus l’histoire du club. Grâce à son troisième titre de champion de France glané, le coach parisien égale le record de Laurent Blanc. Et avec 11 trophées au total depuis son arrivée, le technicien espagnol « rejoint également le sommet du palmarès des entraîneurs du Paris Saint-Germain. »

Maintenant on peut ! 👀



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