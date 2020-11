Ce mercredi soir à 21h (RMC Sport 1 / Téléfoot), le PSG disputera un match important face à Manchester United à Old Trafford, dans le cadre de la 5ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Une rencontre qui pourrait s’annoncer décisive pour les joueurs du PSG en vue d’une qualification aux huitième de finale de la Champions League au printemps prochain. Aujourd’hui, l’UEFA a communiqué sur l’identité de l’arbitre de la rencontre : Daniele Orsato. L’Italien sera assisté par Alessandro Giallatini et Fabiano Preti. Daniele Doveri sera le quatrième arbitre. Enfin, Marco Guida et Marco Di Bello officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Par le passé, Daniele Orsato a déjà arbitré à trois reprises les Rouge et Bleu dont le Manchester United / PSG en février 2019 (victoire 2-0 du PSG). L’Italien de 45 ans avait notamment dirigé la finale de Ligue des champions face au FC Bayern en août dernier (0-1) et le match face au Celtic FC lors de la saison 2017-2018 (5-0). Depuis le début des phases de groupes de C1, Daniele Orsato a dirigé une rencontre, lors de la victoire de l’Olympiakos face à l’OM (1-0).