Champions League – Un forfait de taille du côté d’Arsenal ?

Avec la fin de la trêve internationale, les choses sérieuses vont commencer pour le PSG avec le retour de la Ligue des champions. Arsenal, qui affronte les Rouge & Bleu le 1er octobre, pourrait voir l’un de ses joueurs cadres déclarer forfait.

En ce mois de septembre, le PSG va commencer à enchaîner les matches tous les trois jours. Samedi soir, il reçoit Brest en Ligue 1 avant d’entamer sa campagne européenne avec la réception de Gérone quatre jours plus tard. Lors de cette trêve internationale, de nombreux joueurs sont revenus blessés dans leur club. C’est le cas pour Vitinha et Warren Zaïre-Emery du côté du PSG, alors que Désiré Doué a aussi été touché à la cheville mais est resté avec l’équipe de France Espoirs même s’il n’a pas joué hier contre la Bosnie-Herzégovine. Arsenal, deuxième adversaire de la saison européenne du PSG, a, lui aussi, vu un de ses joueurs revenir blessé, Martin Ødegaard.

Une possible absence de trois semaines ?

Le capitaine des Gunners s’est en effet tordu la cheville gauche lundi soir contre l’Autriche avec la Norvège. L’ancien du Real Madrid a passé une IRM à Londres le lendemain de sa blessure, indique Le Parisien. Pour le journal VG, Ola Sand, médecin de l’équipe nationale norvégienne, s’est montré pessimiste. « Ce genre de blessures à la cheville prend souvent au minimum trois semaines. Tout ce qui est en deçà est juste un bonus. Et cela peut prendre plus de temps. » Ce dernier a émis des doutes sur la capacité du joueur à être de nouveau sur pied pour les prochains matchs de Ligue des nations de la Norvège en octobre. Cela voudrait dire qu’il se dirigerait vers un forfait contre le PSG le 1er octobre prochain. Il faudra attendre les résultats de l’IRM pour connaître la gravité de la blessure de Martin Ødegaard et sa durée d’indisponibilité.