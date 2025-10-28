Changement de représentant à venir pour Ibrahim Mbaye

Ces dernières semaines, on entend parler de discussions pour une prolongation de contrat d’Ibrahim Mbaye. Le titi du PSG devrait prochainement changer de représentant.

En ce début de saison 2025-2026, Ibrahim Mbaye accumule du temps de jeu (12 matches toutes compétitions confondues, cinq titularisations, 510 minutes de temps de jeu). Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, le jeune attaquant (17 ans) discuterait actuellement d’une prolongation de contrat avec ses dirigeants, qui aimeraient conserver leur titi. Les dirigeants parisiens pourraient devoir changer d’interlocuteur dans ce dossier.

Il pourrait travailler avec les équipes de Kylian Mbappé

En effet, selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour L’Equipe, l’attaquant aurait décidé de changer de représentants pour poursuivre la gestion de ses intérêts. Et il pourrait travailler dans les prochaines semaines avec les équipes de Kylian Mbappé, en lien avec sa famille, conclut Loïc Tanzi.