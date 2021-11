Le PSG a très certainement réalisé la meilleure première mi-temps de sa saison contre Nantes hier (3-1). Mais après avoir rapidement ouvert le score, les Rouge & Bleu se sont montrés maladroits devant le but, même si Alban Lafont a réalisé plusieurs belles parades. Lionel Charbonnier estime que le PSG n’a pas encore de maîtrise défensive.

« Le PSG a fait une première mi-temps de très très bonne facture. J’ai bien aimé l’investissement de Verratti au milieu de terrain. Je trouve que derrière ces trois-là (la MNM, ndlr), il sublime les trois. Il relance propre, salue le champion du Monde 98 dans l’After sur RMC. Je l’ai trouvé très bon. Deux minutes de jeu, le PSG gagne et tu te dis ça y est ils vont dérouler et puis tout d’un coup, tu ne sais pas pourquoi, ils prennent un but. […]Ils ne maîtrisent pas. Là où ils maîtrisent beaucoup plus dans les parties offensives, défensivement on voit encore, et ça, c’est une constante, le PSG se mettre en difficulté.«

L’ancien gardien est aussi revenu sur l’expulsion de Keylor Navas. « C’est une connerie, il ne doit pas sortir à cet endroit-là. […]Navas n’a pas l’habitude de jouer avec Kehrer. Kehrer n’a pas l’habitude, le pauvre, de jouer à son poste. Tu n’as pas les distances, tu n’as pas cette connexion, ces automatismes.«