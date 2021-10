Le PSG se déplace ce dimanche au Stade Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille dans le cadre du « Classique » de la Ligue 1 (20h45, Amazon Prime). Les Rouge & Bleu auront à coeur de battre l’ennemi phocéen dans ce choc de la 11e journée du championnat et prendre 13 points d’avance au classement. Malgré un jeu un peu poussif, les Parisiens réalisent un départ quasi-parfait, mais ceci ne pourrait pas suffire pour Lionel Charbonnier, qui espère que cette rencontre peut être un déclic pour les hommes de Mauricio Pochettino.

« Le PSG peut mettre le pied sur la pédale d’accélérateur, et si on ne pense pas qu’il le sont capables ce n’est pas les considérer parce que les mecs ce sont des caisses. S’ils placent le curseur haut et qu’ils font un match à haute intensité comme ils le devraient, je pense que ça peut le faire. S’ils l’ont déjà fait une seule fois cette saison ? Non, mais j’espère que ça va venir ! Parce que si ça ne vient pas, on aura de grosses déconvenues. Et si les Parisiens ne le font pas dans des matches contre Marseille ou les grands adversaires, alors ils ne le feront jamais ! Ils peuvent aussi se servir de ce match pour lancer sa saison ! »