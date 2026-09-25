Charles De Ketelaere confirme avoir discuté avec le PSG cet été

Pour renforcer son attaque, le PSG a pensé à plusieurs joueurs, dont Charles De Ketelaere. L’international belge a expliqué avoir eu des discussions avec le PSG cet été.

Cet été, le PSG a vu son attaque être bouleversée. Gonçalo Ramos, Kang-in Lee et Bradley Barcola ont quitté le double champion d’Europe alors que Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres ont rejoint le club de la capitale. Outre ses trois noms, les dirigeants parisiens ont sondé plusieurs autres joueurs pour renforcer leur attaque. Et l’un d’entre eux se nommait Charles De Ketelaere. L’international belge de l’Atalanta Bergame (21 ans) a expliqué avoir eu des contacts avec le PSG cet été.

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« J’ai parlé avec le PSG, mais ils ont finalement choisi Ferran Torres »

« Il y a eu des équipes intéressées, mais quand tu vois les sommes de transfert sur le marché actuel, ce n’est pas toujours simple de partir. Je sais que l’Atalanta demandait beaucoup. Oui, je pense que ça tournait autour de cette somme (50 M€, ndlr). Mais il faut trouver une équipe qui met ça, lance l’international belge dans une interview accordée à la Dernière Heure. En Premier League, plusieurs équipes peuvent le faire, mais ça ne s’est pas fait. J’ai parlé avec le PSG, mais ils ont finalement choisi Ferran Torres. Je suis content à l’Atalanta. Je sais à quel point c’est important d’être titulaire depuis mon aventure à l’AC Milan. J’aimerais me battre un jour pour des titres. J’ai cette ambition, mais j’ai 25 ans et j’ai encore le temps. »





