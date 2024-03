À la recherche d’un nouveau terrain pour construire son nouveau stade, le PSG a vu un candidat surprise faire son apparition, la ville de Châteaudun, située dans l’Eure-et-Loir.

Depuis l’annonce de Nasser al-Khelaïfi de quitter le Parc des Princes, le PSG est à la recherche d’un nouvel emplacement pour accueillir son futur stade. Depuis plusieurs candidats se sont positionnés comme Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Gonesse (Val d’Oise). Les dirigeants parisiens cherchent surtout à trouver un terrain en région parisienne. Mais une candidature surprise a fait son apparition sur le bureau de Nasser al-Khelaïfi fin février, comme le rapporte L’Equipe.

Environ 130 kilomètres de distance avec Paris

« Le maire (PS) de Châteaudun dans l’Eure-et-Loir, Fabien Verdier, a envoyé un courrier au dirigeant qatarien le 26 février pour lui faire une proposition de mise à disposition de terrains afin d’y construire son stade de 60.000 places. » L’élu, qui est aussi le président du Grand Châteaudun, a fait envoyer au PSG un document de présentation de sa ville en listant ses atouts comme « la présence d’un aérodrome civil en cours de rénovation doté d’une piste de plus de 2,3 kilomètres et des prix de terrains bien inférieurs à ceux de la région parisienne », précise L’E. Des dizaines d’hectares sont disponibles pour construire la nouvelle enceintes du PSG et aussi le « PSG Land » souhaité par le nouvel actionnaire, Arctos Partners. Si les 130 kilomètres de distance environs avec la capitale française peut être un obstacle aux yeux des Rouge & Bleu, les responsables du dossier Châteaudun ne semble pas voir cela comme un handicap. Le maire rappelle que l’Eure-et-Loir est limitrophe du sud-ouest parisien (Yvelines ou l’Essonne) et qu’il est possible de créer une gare TGV pour rendre facilement accessible la zone. « Dans le cadre du développement du Grand Paris, une installation du PSG à Châteaudun ferait sens. » Grand supporters du PSG, l’ancien Président de la République, Nicolas Sarkozy, s’est récemment rendu à Châteaudun début décembre et pourrait être sollicité pour appuyer la candidature, rapporte L’Equipe.

Depuis le discours de Nasser al-Khelaïfi sur son intention de quitter le Parc des Princes, les recherches se sont accélérées. « Pour limiter les recours, les équipes s’intéressent à des friches industrielles plutôt qu’à des terres agricoles. » Et plusieurs pistes sont étudiées comme Montigny-le-Bretonneux (Yvelines). De son côté, Gonesse dispose du soutien de l’agglomération Roissy-Pays-de-France, comme l’a expliqué le président de l’agglomération, Pascal Doll : « On est bien évidemment ouvert à une arrivée du PSG s’il se confirme qu’il quitte le Parc des Princes. Ce serait excellent pour notre territoire, cela amènerait une image différente et ce serait créateur de nombreux emplois le temps des travaux mais aussi après pour les locaux. » Le PSG n’a d’ailleurs pas abandonné l’idée de trouver un hippodrome pour accueillir son futur stade, conclut le quotidien sportif.