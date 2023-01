Châteauroux / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce vendredi soir, coup d’envoi à partir de 21h00, le PSG se déplace sur la pelouse de Châteauroux en marge des 32es de finale de la Coupe de France. Et pour ce match, Christophe Galtier devrait faire largement tourner son effectif.

Le PSG sort d’une belle désillusion du côté du RC Lens. Les Parisiens, dominés dans quasiment tous les secteurs de jeu, n’ont eu d’autres choix que de subir la foudre des locaux. Score final : 3-1 (16e journée de Ligue 1). Mais désormais, les Rouge et Bleu doivent réagir. Cela tombe bien puisque ces derniers affrontent un adversaire plutôt modeste avec Châteauroux pour les 32es de finale de la Coupe de France.

À cette occasion, Christophe Galtier devrait procéder à un sacré turn-over. Plusieurs titis sont pressentis titulaires, à l'image d'El Chadaille Bitshiabu ou Warren Zaïre-Emery. En attaque, Hugo Ekitike aura certainement l'opportunité d'enchaîner, lui qui devrait être accompagné des deux espagnols, Pablo Sarabia et Carlos Soler. Ce dimanche, le PSG s'est donc incliné face aux Sangs et Ors sur le score sec de 3-1.