Châteauroux / PSG – Le groupe Parisien avec de nombreux titis

Le PSG se déplace sur la pelouse de Châteauroux ce vendredi soir en marge des 32e de finale de Coupe de France. Une rencontre qui devrait faire la part-belle aux jeunes pousses parisiennes.

Le PSG sort d’une sacrée désillusion du côté de Lens. Opposés à leurs plus proches poursuivants au classement, les Franciliens ont totalement déjoué et se sont donc logiquement inclinés sur le score de 3-1 (16e journée). Désormais, il faudra vite se remettre la tête à l’endroit afin de remonter sur le pont le plus rapidement possible avec, en ligne de mire, le déplacement sur le terrain de Châteauroux.

Et pour ce match, comptant pour les 32es de finale, Christophe Galtier devra faire sans nombre de ses joueurs cadres. Au repos cette semaine, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi feront l’impasse sur cette rencontre. Même constat pour Neymar Jr et Lionel Messi : le premier profitera des prochains jours pour correctement soigner sa cheville, le second vient tout juste de retrouver les séances collectives. Ces quatre joueurs ne figurent donc pas dans le groupe rouge et bleu communiqué il y a quelques instants. En revanche, on notera les présences de plusieurs titis à l’image d’El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ayman Kari, Ismaël Gharbi ou Ilyes Housni. De quoi espérer que certains d’entre eux soient titulaire demain soir ?

Le groupe du PSG pour son déplacement à Châteauroux