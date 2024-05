Chawinga et Prêcheur impatients d’affronter le Paris FC

Ce samedi soir (21 heures, Canal Plus Foot), les Féminines du PSG affrontent le Paris FC en demi-finale de la D1 Arkema. Tabitha Chawinga et Jocelyn Prêcheur sont heureux de jouer ce match au Parc.

Cette saison, la D1 Arkema a innové. Pour décider du champion de France, la Fédération française de football (FFF) a inauguré des play-offs. Les quatre premières équipes à l’issue de la saison s’affrontent pour le titre de championne de France. Le leader, Lyon, affronte le quatrième, Reims. Le deuxième, le PSG, affrontant le troisième, le Paris FC. Ce samedi soir, le club de la capitale affronte son voisin – au Parc des Princes dans l’optique de se qualifier pour la finale du championnat de France. Jocelyn Prêcheur et Tabitha Chawinga, ont évoqué cette rencontre.

« Nous avons à cœur de faire une grosse performance »

« Ce sera un match très intéressant, nous avons besoin des supporters pour ce match au Parc. Je pense que les deux équipes vont leur proposer une bonne rencontre. Cette confrontation peut nous permettre de se qualifier en finale, alors j’espère que beaucoup de personnes viendront nous supporter », avance l’attaquante avant que son coach ne parle de la détermination de ses joueuses. « Elles sont toujours aussi déterminées, en ayant cette forte envie de performer. Nous avons bien célébrés après la victoire en Coupe de France, mais nous nous sommes très vite concentrés sur la compétition, assure le coach pour PSG TV. Les play-offs arrivent, nous avons hâte d’y être et nous savons que c’est important pour cette saison ainsi que pour la saison prochaine. Comme d’habitude, nous sommes très motivés et nous avons à cœur de faire une grosse performance. »

« Nous avons besoin de leur soutien pour nous donner beaucoup de motivation »

Jocelyn Prêcheur et Tabitha Chawinga ont aussi évoqué l’importance de jouer cette rencontre contre le Paris FC au Parc des Princes. « Nous restons sur une défaite à la maison, donc on a envie de réagir et de rendre autre chose aux supporters, qui étaient venus nombreux contre Lyon en demi-finale de la Women’s Champions League, lance le coach du PSG. Malheureusement, nous ne leur avons pas donné le résultat qu’ils souhaitaient, mais ils nous ont donné un soutien formidable, donc on a envie de leur rendre demain avec une grosse performance et un bon résultat. » Sa meilleure buteuse acquiesce. « Cela va permettre d’aider l’équipe, toutes les joueuses du Paris Saint-Germain. Nous avons besoin de leur soutien pour nous donner beaucoup de motivation et pour nous permettre de réaliser un grand match. »