Chelsea a tenté de recruter Marquinhos cet été (RMC)

Arrivé au PSG à l’été 2013, Marquinhos est devenu un titulaire indiscutable de la défense centrale parisienne assez rapidement. Depuis le départ de Thiago Silva à l’été 2020, Marqui a récupéré le brassard de capitaine. Il fait partie des meilleurs défenseurs du monde et attire forcément les convoitises. Selon les informations de RMC Sport, un club a tenté de faire venir l’international brésilien.

En effet, Chelsea et Thomas Tuchel ont voulu recruter Marquinhos (26 ans) pour renforcer leur défense centrale et recréer son duo avec Thiago Silva. Le club londonien aurait été prêt à faire une offre de 100 millions d’euros « mais ni Paris, ni l’international brésilien » n’ont donné suite à cette offre, indique le média sportif. Marquinhos est très heureux au PSG et il l’a déjà dit à plusieurs reprises comme le fait qu’il aimerait finir sa carrière à Paris.