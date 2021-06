Chelsea favori dans le dossier Hakimi (Di Marzio)

Le dossier Achraf Hakimi fait beaucoup parler depuis plusieurs semaines. L’international marocain va quitter l’Inter cet été et deux clubs sont à la lutte pour le récupérer, le PSG et Chelsea. Longtemps, les Rouge & Bleu ont été annoncés comme la future destination de l’ancien du Borussia Dortmund, mais l’arrivée du club londonien dans le dossier a bouleversé les choses. Ce vendredi, Gianluca Di Marzio – spécialiste italien du mercato – explique que ce serait dorénavant le club londonien qui serait favori à la signature d’Hakimi. Chelsea proposerait une somme d’argent plus un ou plusieurs joueurs au club milanais. Ce dernier évaluerait les contreparties proposées par les Blues assure Di Marzio. Le profil de Marcos Alonso est apprécié par les dirigeants de l’Inter et pourrait donc inclut dans le deal.