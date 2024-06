Chelsea prêt à concurrencer le PSG dans le dossier Alvarez ?

Cet été, le PSG voudra renforcer son attaque. Ces derniers jours, le nom de Julian Alvarez est apparu. Mais le PSG ne serait pas seul sur ce dossier. Chelsea s’intéresserait aussi à lui.

Pour continuer de dominer la Ligue 1 et tenter de se rapprocher de son rêve de remporter la Ligue des champions, le PSG désirerait se renforcer à tous les postes. En ce qui concerne l’attaque, le nom de Julian Alvarez est apparu ces derniers jours. Actuellement à Manchester City, l’international argentin ne serait pas contre un départ afin d’avoir un temps de jeu plus régulier. Dans cette optique, le PSG serait dans la course. Mais dans ce dossier, le club de la capitale ne serait pas seul. L’Atlético de Madrid et Chelsea aimeraient s’offrir les services de l’ancien de River Plate.

Le choix de la ville sera aussi important

Selon les informations de TyC Sports, les Blues devraient faire une offre dans les prochains jours à Manchester City pour tenter de s’offrir l’Argentin (24 ans). Le club londonien souhaiterait s’offrir un buteur d’expérience au sein d’une attaque assez jeune. Mais il doit vendre avant le 30 juin pour satisfaire au fair-play financier et pourrait ne pas pouvoir offrir les 80 millions d’euros que demandent les Cityzens. Le quotidien sportif argentin explique que le PSG est bien intéressé par Julian Alvarez. Il l’était déjà lorsqu’il avait rejoint Manchester City en 2022. TyC Sports conclut en expliquant que le choix de la ville comptera énormément pour la famille d’Alvarez. « Londres n’impliquerait pas trop de déménagements, Paris impliquerait par exemple le défi linguistique et Madrid semble être la ville idéale », conclut TyC Sports.