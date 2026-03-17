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Chelsea / PSG – Annoncez votre pronostic

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum17 mars 2026

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG dispute son huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea avec pour ambition de valider sa qualification pour le prochain tour.

Large vainqueur au Parc des Princes (5-2) mercredi dernier, le PSG devra terminer le travail à Stamford Bridge. Avec son avance de trois buts avant la confrontation retour en Ligue des champions, l’équipe de Luis Enrique aura pour ambition de s’imposer à Londres pour donner aucun espoir à Chelsea. Pour cette rencontre, le coach parisien doit toujours composer sans Fabian Ruiz.

Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre Chelsea et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi dernier, le club parisien s’était largement imposé sur sa pelouse face aux Blues (5-2). Aucun Csien n’avait donné le bon résultat ici. Dommage !

Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum17 mars 2026

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