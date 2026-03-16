Chelsea / PSG – Le groupe convoqué par Luis Enrique

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG dispute son huitième de finale retour de la Ligue des champions sur la pelouse de Chelsea. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre.

Après sa large victoire au match aller face à Chelsea (5-2), le PSG devra terminer le travail lors de ce huitième de finale retour de la Ligue des champions. En déplacement sur la pelouse de Stamford Bridge, les Rouge & Bleu chercheront à s’imposer. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe presque au complet.

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Fabian Ruiz toujours absent

En effet, seuls Fabian Ruiz (genou) et Quentin Ndjantou (ischio-jambiers) manqueront à l’appel pour cette rencontre face aux Blues. L’Espagnol n’est plus apparu en compétition depuis le 20 janvier et le déplacement sur la pelouse du Sporting CP en C1. Selon RMC Sport, le milieu « estime en privé ne pas être encore à 100%. » Sorti en seconde période lors de la manche aller, Ousmane Dembélé est bien présent pour ce voyage à Londres. Les autres cadres comme Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho et Vitinha sont sans surprise convoqués pour cette rencontre, tout comme les Titis Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

: Chevalier, Safonov, Marin Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J.Neves

: Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye