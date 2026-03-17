Chelsea / PSG – Les compositions officielles

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG et Chelsea s’affrontent lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Le PSG devra terminer le job ce mardi soir à Stamford Bridge. Après son large succès au Parc des Princes lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea (5-2), le club parisien a pris une belle option pour la qualification au prochain tour. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ pour cette rencontre.

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Kvaratskhelia titulaire, Doué sur le banc

Dans les buts, Matvey Safonov enchaîne. En défense, pas de surprise avec les titularisations d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes au poste de latéraux, tandis que Marquinhos et Willian Pacho forment la charnière centrale. Dans l’entrejeu, Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery sont une nouvelle fois associés. Le seul changement par rapport au match aller se trouve du côté de l’attaque. Grand artisan de la victoire la semaine passée, Khvicha Kvaratskhelia retrouve une place de titulaire et sera associé à Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, laissant ainsi Désiré Doué sur le banc.

Feuille de match Chelsea / Paris Saint-Germain

Huitième de finale retour de la Ligue des champions – Stade : Stamford Bridge – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Slavko Vinčić – Arbitres assistants : Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič – Quatrième arbitre : David Šmajc – VAR : Christian Dingert et Robert Schröder

Le XI de Chelsea : Sanchez – Chalobah, Sarr, Hato, Cucurella – Santos, Caicedo – Palmer, Fernandez (c), Neto – Joao Pedro Remplaçants : Sharman-Lowe, Merrick, Adarabioyo, Delap, Fofana, Acheampong, Guiu, Estevao, Lavia, Garnacho, Mheuka, Kavuma-McQueen

: Sanchez – Chalobah, Sarr, Hato, Cucurella – Santos, Caicedo – Palmer, Fernandez (c), Neto – Joao Pedro Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Doué, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola