Chelsea / PSG – Les compositions officielles

Ce dimanche soir, le PSG affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. À un peu plus d’une heure du coup d’envoi, les deux coachs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Pour son dernier match de la saison 2024-2025, le PSG affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Après avoir tout remporté en France et s’être offert la première Ligue des champions de son histoire, le club de la capitale voudra terminer en beauté en soulevant le trophée de la Coupe du monde des clubs. Pour cela, Luis Enrique a décidé d’aligner la même équipe qui avait surclassé le Real Madrid en demi-finale (4-0).

La même équipe que contre le Real Madrid

Gianluigi Donnarumma gardera les buts du PSG. L’international italien sera défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, Nuno Mendes dans le couloir gauche, et d’une charnière centrale Marquinhos-Lucas Beraldo. Ce dernier poursuit après avoir remplacé Willian Pacho contre les Madrilènes, lui qui purgeait son premier match de suspension après son expulsion contre le Bayern Munich en quart de finale. Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves occuperont le milieu de terrain alors que Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia animeront l’attaque.

Feuille de match Chelsea / PSG

Finale de la Coupe du monde des clubs – Stade : MetLife Stadium​ – Horaire : 21h (heure française) – Diffuseur :TF1 et DAZN – Arbitre principal : Alireza Faghani

Le XI de Chelsea : Sanchez – Chalobah, Colwill, Cucurella – James (c), Caicedo, Enzo, Gusto – Palmer, Neto, Joao Pedro Remplaçants : Jorgensen, Penders, Slonina, Acheampong, Tosin, Sarr, Anselmino, Lavia, Santos, Dewsbury-Hall, George, Nkunku, Delap, Jackson, Guiu

