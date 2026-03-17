Chelsea / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Chelsea en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Pour valider sa qualification pour les quarts, Luis Enrique devrait aligner son équipe type.

Large vainqueur sur la pelouse du Parc des Princes lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea (5-2) la semaine dernière, le PSG voudra terminer le travail ce mardi soir à Stamford Bridge. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Quentin Ndjantou et Fabian Ruiz ont déclaré forfait pour ce choc. Les Parisiens voudront s’imposer à Londres pour poursuivre la défense de leur titre. Et pour cela, le coach espagnol devrait aligner son équipe type. Dans les buts, il devrait poursuivre avec Matvey Safonov, qui a relégué Lucas Chevalier sur le banc depuis plusieurs semaines.

Khvicha Kvaratskhelia préféré à Désiré Doué

En défense, pas de surprise avec la titularisation du quatuor type du PSG, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche et une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho, avance L’Equipe et Le Parisien. Pour le milieu de terrain, en l’absence de Fabian Ruiz, c’est sans surprise Warren Zaïre-Emery qui devrait accompagner Joao Neves et Vitinha. Enfin, pour l’attaque, il y avait un doute sur quel joueur accompagnerait Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Remplaçant lors de la manche aller au Parc des Princes, Khvicha Kvaratskhelia avait fait une entrée tonitruante avec deux buts et une passe décisive pour permettre au PSG de compter trois buts d’avance avant le match retour. Et selon les deux quotidiens, il devrait commencer le match ce soir. Désiré Doué prendrait alors place sur le banc.