Chelsea / PSG – Les coulisses de la victoire parisienne

Si le PSG s’est amusé sur la pelouse de Chelsea ce mardi en Ligue des champions (3-0), il le doit en grande partie à la préparation tactique de Luis Enrique.

Le PSG a humilié Chelsea dans ce huitième de finale de la Ligue des champions. Après son large succès au Parc des Princes lors du match aller (5-2), le club de la capitale a marché sur les Blues à Stamford Bridge ce mardi (3-0, 8-2 en score cumulé). Une véritable correction saluée par la presse anglaise.

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Deux grosses séances tactiques durant le week-end

Avant cette rencontre retour, l’ambiance au sein du groupe était décontractée à 24 heures du match, comme le rapporte RMC Sport. Certaines familles ont même pu passer du temps avec les joueurs à l’hôtel. « Une scène enjouée, à l’image de l’état d’esprit du collectif parisien ces dernières semaines. » Ce moment de détente n’a pas empêché les joueurs de Luis Enrique de conserver leur sérieux à l’approche de cette confrontation retour. Lors du week-end sans match, le technicien espagnol en a profité pour organiser deux séances tactiques très intenses au Campus PSG. « Le rythme était impressionnant. Cela faisait un petit moment qu’une séance tactique n’avait pas été aussi poussée », raconte un témoin de l’entraînement. Ce week-end aura donc permis aux champions d’Europe de se reposer mais aussi de peaufiner leur succès londonien.

Après la victoire à Stamford Bridge, la joie était plutôt modérée au sein du vestiaire parisien, avec une envie de retourner rapidement au travail. « Quelques cris de joie mais pas de véritable fête pour le groupe parisien. Le PSG sait qu’il a peu de temps pour profiter alors qu’un décrassage est prévu en fin de journée au centre d’entraînement », détaille le média sportif. La soirée londonienne s’est terminée par une partie de cartes tard dans la nuit. En privé, l’effectif du PSG rêve toujours de réaliser un back-to-back en C1. Désormais, le PSG suivra la rencontre entre Liverpool et Galatasaray pour connaître son adversaire en quarts de finale de la Ligue des champions. « On n’a pas de préférence. On a vu que le football, c’est très dynamique. Parfois on ne regarde pas l’adversaire. On est aussi vraiment focalisé sur ce que l’on peut faire. Il faut que l’on travaille sur ce que l’on peut améliorer. L’équipe qui va nous affronter, je pense qu’elle ne sera pas contente d’affronter le PSG. On va se préparer de la meilleure des façons », a confié Marquinhos après la rencontre. Réponse ce mercredi soir vers 23 heures.

De retour au Campus PSG. ⚽️💪 pic.twitter.com/Kum4t94kKK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 18, 2026