Chelsea / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

En démonstration sur la pelouse de Chelsea (3-0), le PSG n’a laissé aucune chance aux Blues avec une performance de haut vol des joueurs de Luis Enrique.

Le PSG n’a jamais tremblé à Stamford Bridge. Après sa large victoire du match aller face à Chelsea (5-2), le club parisien a terminé avec brio le travail dans ce huitième de finale retour de la Ligue des champions (3-0, 8-2 en score cumulé). Grâce à un début de rencontre parfait, avec deux buts dans le premier quart d’heure, les Rouge & Bleu ont confirmé leur statut de champion d’Europe. Et les joueurs de Luis Enrique ont été au niveau.

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Safonov infranchissable, Barcola et Kvaratskhelia sur leur lancée

Déjà décisif au match aller, Khvicha Kvaratskhelia a une nouvelle fois été élu homme du match. Buteur et à l’origine du but de Senny Mayulu, le Géorgien a une nouvelle fois prouvé qu’il était un joueur des grands matchs. « Préféré à Doué, il a profité du mauvais contrôle de Sarr pour punir Sanchez avec sang-froid (6e). Ensuite, il a régalé et fait mal par sa maestria technique (impliqué sur le 3e but), sortant aussi les crocs sur ses replis. Des pertes de balle à son débit », résume L’Equipe, qui lui attribue la note de 7/10. Si le PSG n’a pas encaissé de but à Londres, Matvey Safonov y est pour grand chose. Le Russe tient son match référence en Ligue des champions et reçoit la note de 8/10 dans le quotidien sportif. « Des arrêts déterminants (9e, 42e, 43e, 61e, 65e, 75e), un jeu au pied en progrès, avec une passe presque décisive sur un long ballon mal négocié par Mamadou Sarr (6e), et quelques sorties hésitantes : le Russe n’a pas chômé et a encore marqué des points dans le but parisien. »

Matveï Safonov a brillé lors de la victoire du PSG face à Chelsea 👀#CFCPSG | #UCL pic.twitter.com/lnZ9WevAKr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 17, 2026

En attaque, Bradley Barcola a aussi confirmé sa forme du moment. Déjà buteur à l’aller, l’international français a récidivé d’une belle frappe en lucarne. Le numéro 29 récolte la note de 7/10 dans Le Parisien. « Le ‘Barcola nouveau’ est arrivé ! Une semaine après avoir retrouvé le chemin des filets européens, l’ex-Lyonnais a remis le couvert en décochant une frappe magnifique dans la lucarne opposée (0-2, 14e). Sur l’aile droite, cette fois-ci, il n’a pas perdu ses repères, butant sur Sanchez à la sortie d’un contre rondement mené (43e). » Enfin, autre performance à saluer, celle de Warren Zaïre-Emery. « Auteur d’un match remarquable dans l’engagement, il ne s’est pas caché en proposant des solutions et du mouvement dans l’utilisation du ballon. Le deuxième but parisien intervient après une remontée dans le camp adverse. On l’a senti dans le coup, dégageant une belle présence au milieu du terrain », souligne LP, qui lui attribue la note de 7/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Safonov 8 – Hakimi 6, Marquinhos 7, Pacho 6, Nuno Mendes 6 – Zaïre-Emery 7, Vitinha 6, J.Neves 7 (Mayulu 6) – Barcola 7, Dembélé 5, Kvaratskhelia 7 / Luis Enrique 8

(L’Equipe) : Safonov 8 – Hakimi 6, Marquinhos 7, Pacho 6, Nuno Mendes 6 – Zaïre-Emery 7, Vitinha 6, J.Neves 7 (Mayulu 6) – Barcola 7, Dembélé 5, Kvaratskhelia 7 / Luis Enrique 8 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 7.5 – Hakimi 6, Marquinhos 6, Pacho 6, Nuno Mendes 6 – Zaïre-Emery 7, Vitinha 6, J.Neves 6 (Mayulu 6.5) – Barcola 7, Dembélé 5, Kvaratskhelia 7.5