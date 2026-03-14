Chelsea / PSG – Les supporters parisiens en nombre à Stamford Bridge

Mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG disputera son huitième de finale retour de Ligue des champions face à Chelsea. Et les Rouge & Bleu pourront compter sur le soutien de leurs supporters.

Après sa large victoire lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea (5-2), le PSG aura le temps de bien profiter de son week-end sans match pour préparer sa confrontation retour face aux Blues mardi prochain. Malgré cette avance de trois buts, l’équipe de Luis Enrique devra terminer le travail à Londres. Et pour cela, les Rouge & Bleu pourront compter sur le soutien de leurs supporters.

Les billets vendus en moins d’une minute

Les billets pour le grand public ont été vendus en moins d’une minute, au prix de 50 euros, comme le rapporte Le Parisien. « Il faut dire que les sésames étaient peu nombreux, entre la part réservée aux ultras et celle, plus minime, s’adressant aux clients ‘entreprise' », explique LP. Ainsi, 2 000 supporters seront présents dans le package visiteur de Stamford Bridge, soit une jauge similaire à celle accordée aux supporters anglais au Parc des Princes. « Sur les réseaux sociaux, l’offre réservée aux entreprises a suscité un certain émoi compte tenu de son prix. : 1250 euros. Mais pour ce tarif, outre le voyage en Eurostar, le club proposait un hôtel 4 étoiles, et des activités à Londres. Cette offre était limitée à 200 billets. » Comme souvent à l’extérieur en Ligue des champions, les supporters du PSG pourront se faire entendre et mettre l’ambiance à l’image des déplacements à Barcelone (2 700 supporters) et à Leverkusen (1 800) lors de la phase de ligue.