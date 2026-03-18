Chelsea / PSG – Marquinhos salue la performance de Matvey Safonov

En démonstration sur la pelouse de Chelsea, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Et un homme tient son match référence en C1 : Matvey Safonov.

Le PSG n’a laissé aucun espoir de come-back à Chelsea. Après sa large victoire au Parc des Princes (5-2) lors du match aller, le club de la capitale a tué tout suspense à Stamford Bridge ce mardi en s’imposant sur le score de 3-0. Une prestation de haut vol des champions d’Europe. Si les Rouge & Bleu ont brillé par leur efficacité, en défense, un joueur a permis aux Parisiens de conserver leur cage inviolée : Matvey Safonov.

« C’est important d’avoir un gardien qui rassure comme ça »

En effet, le Russe a effectué 9 arrêts et dégage une certaine sérénité auprès de ses coéquipiers. Après le match, en zone mixte, le capitaine Marquinhos a salué la performance de son portier : « C’est très important d’avoir un gardien qui arrive à surmonter la pression, qui gagne les duels et donne cette assurance. Safonov a montré qu’il est un très grand gardien. Le haut niveau c’est comme ça, toutes les équipes qui vont au bout ont eu un gardien qui les sauve quand il y a besoin. Ils ont réussi à arriver quelques fois et il a été très solide. C’est important d’avoir un gardien qui rassure comme ça. On a de très grands gardiens. C’est important, on sait que peu importe qui va jouer, ils vont être là. »