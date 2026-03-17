Chelsea / PSG – Nasser al-Khelaïfi présent à Stamford Bridge 

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG voudra valider sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions à Stamford Bridge. Son président, Nasser al-Khelaïfi, sera bien présent dans les tribunes.

Large vainqueur de Chelsea lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes (5-2), le PSG voudra terminer le travail ce mardi soir avec la manche retour sur la pelouse de Stamford Bridge. Pour cela, le club de la capitale pourra compter sur un très grand nombre de ses supporters, qui vont animer le parcage visiteur. Mais également sur son président, Nasser al-Khelaïfi. Présent à Londres depuis dimanche, le président du PSG a participé à plusieurs réunions pour l’UEFA.

Il n’a pas assisté à l’entraînement de veille de match

Ce soir, Nasser al-khelaïfi sera bien dans les tribunes de Stamford Bridge pour encourager son équipe. Pour rappel, il n’avait pas pu assister à la large victoire du PSG contre Chelsea lors de la manche aller au Parc des Princes (5-2). En effet, il était bloqué au Qatar en raison de la guerre au Moyen-Orient. Même s’il est présent à Londres depuis dimanche, Nasser al-Khelaïfi n’a pas assisté à l’entraînement de veille de match du PSG, alors qu’il le fait avant chaque match européen des Rouge & Bleu aux côtés du conseiller sportif du PSG, Luis Campos. RMC Sport indique que le président du PSG rompait le jeûne du ramadan.