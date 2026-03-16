Chelsea / PSG – Pas de suspension pour Pedro Neto

Pour son huitième de finale retour de la Ligue des champions face au PSG, Chelsea pourra compter sur son ailier Pedro Neto, pas sanctionné par l’UEFA.

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte Chelsea pour le compte du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Large vainqueur au match (5-2), le club parisien devra terminer le travail à Stamford Bridge. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet, où seuls Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou manqueront à l’appel.

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Un simple avertissement contre Pedro Neto

En revanche, Chelsea ne pourra pas compter sur Reece James, touché aux ischio-jambiers. Et un autre joueur était dans l’attente pour savoir s’il pouvait disputer cette rencontre face aux Rouge & Bleu. Visé par une procédure de l’UEFA après avoir bousculé un ramasseur de balles lors du match aller, Pedro Neto était dans l’attente de la décision de l’instance. Et l’international portugais pourra tenir sa place. En effet, l’UEFA a décidé de ne pas sanctionner l’ailier de Chelsea. Le joueur de 26 ans a seulement reçu une simple remontrance de la part de l’instance européenne malgré son « comportement antisportif. » Dès la fin du match aller, Pedro Neto avait présenté ses excuses et avait offert son maillot au ramasseur de balles : « Avec l’émotion du match, nous étions en train de perdre, je voulais récupérer le ballon mais il l’a gardé avec lui, je l’ai un peu poussé et j’ai vu que je lui avais fait mal. Je ne suis pas comme ça, c’était dans la chaleur du moment. Je veux m’excuser, je lui ai donné mon maillot parce que ça ne peut pas arriver. Je suis vraiment, vraiment désolé de ça. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour lui », avait-il déclaré mercredi soir.

Pedro Neto pourra donc pouvoir tenir sa place et sera frais pour cette rencontre. En effet, l’ancien de Wolverhamton était suspendu ce week-end en Premier League, lors de la défaite de son équipe face à Newcastle (0-1), pour comportement antisportif après son exclusion contre Arsenal (défaite 2-1) le 1er mars dernier.