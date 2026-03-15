Chelsea / PSG – Un arbitre slovène au sifflet

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affrontera Chelsea dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des champions. À deux jours du match, l’UEFA a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

J-2 avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Chelsea à Stamford Bridge. Après sa large victoire au Parc des Princes (5-2), le champion d’Europe devra terminer le travail mardi soir (21h sur Canal Plus Foot). Et, à deux jours de la rencontre, l’UEFA a désigné le corps arbitral de cette rencontre.

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Slavko Vinčić déjà au sifflet face à Newcastle

Ce sera l’arbitre slovène Slavko Vinčić qui sera en charge de cette rencontre. Il sera accompagné de ses compatriotes Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič, tandis que David Šmajc sera le quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié aux Allemands Christian Dingert et Robert Schröder. Slavko Vinčić a déjà arbitré à une reprise le PSG cette saison : c’était lors du dernier match de la phase de ligue face à Newcastle, qui s’était soldé par un match nul au Parc des Princes (1-1). Il avait notamment sifflé un penalty en faveur des Rouge & Bleu, manqué par Ousmane Dembélé.

En plus de cette rencontre face aux Magpies, le Slovène avait déjà arbitré à trois reprises les Rouge & Bleu par le passé : PSG / AC Milan (3-0, phase de groupes 2023-2024), Arsenal / PSG (2-0, phase de ligue 2024-2025) et Arsenal / PSG (0-1, demi-finale aller 2024-2025). Cette saison, l’arbitre de 46 ans a dirigé sept rencontres de Ligue des champions, pour un bilan de 14 cartons jaunes et un carton rouge distribués, ainsi que deux penalties sifflés. Il a été aux commandes de quelques affiches comme Real Madrid / Juventus (1-0), Chelsea / FC Barcelone (3-0), OM / Liverpool (0-3) ou encore Real Madrid / Benfica (2-1). Un arbitre d’expérience donc, qui va diriger son 49e match de Ligue des champions ce mardi.