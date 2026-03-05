Chelsea s’impose dans le choc contre Aston Villa en Premier League

Une semaine jour pour jour avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le PSG, Chelsea s’est largement imposé contre Aston Villa.

Le PSG et Chelsea vont s’affronter en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Avant la manche aller, mercredi, le club de la capitale doit jouer un dernier match, la réception de l’AS Monaco demain soir, alors que les Bleus devaient encore jouer deux matches. Hier soir, Chelsea affrontait Aston Villa dans le choc de la 29e journée de Premier League. Le début de match est à l’avantage des Villans, qui, devant leur public, vont rapidement ouvrir le score par l’intermédiaire de Douglas Luiz (1-0, 3e). Après cette ouverture du score, les Blues vont petit à petit rentrer dans leur match et se procurer plusieurs situations. Il faudra attendre les dix dernières minutes de la première mi-temps pour voir Chelsea revenir dans le match. Trouvé sur le côté droit de la surface, Malo Gusto trouve Joao Pedro qui propulse le ballon au fond des filets (1-1, 35e). Quelques minutes après cette égalisation, Aston Villa va croire reprendre l’avantage. Mais le but de Watkins a été refusé pour hors-jeu (41e). Alors que l’on se dirige vers la mi-temps, Chelsea va réussir à prendre l’avantage. Lancé par Enzo Fernandez, Joao Pedro trompe Emiliano Martinez d’un piqué du gauche (1-2, 45e+6). Le but a été validé après utilisation de la VAR, un hors-jeu de l’attaquant brésilien était soupçonné.

À lire aussi : Le calendrier croisé du PSG et de Chelsea avant les huitièmes de C1

Joao Pedro voit triple

En seconde période, Chelsea va rapidement réussir à prendre un avantage plus consistant. Sur un centre de James repoussé par Martinez, Cole Palmer a bien suivi et propulse le ballon au filet d’une reprise du pied gauche (1-3, 55e). Après ce troisième but, Chelsea va voir Aston Villa se procurer une très belle occasion sans réussir à marquer. C’est finalement Chelsea qui va pratiquement sceller le match avec un triplé de Joao Pedro. Trouvé par Cole Palmer dans le couloir gauche, Garnacho déborde et centre dans la surface pour trouver l’attaquant brésilien, qui trompe Martinez pour son troisième but de la soirée (1-4, 66e). La fin de match sera moins rythmée, même si les deux équipes vont se procurer plusieurs situations, Aston Villa touchant même la barre (90e). Chelsea s’impose finalement tranquillement (1-4) et prépare au mieux son match de FA CUP contre Wrexham samedi après-midi (18h30), dernière répétition avant de se déplacer au Parc des Princes pour y défier le PSG.