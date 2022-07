Chelsea souhaiterait finaliser le transfert de Kimpembe

Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, Presnel Kimpembe ne sait pas encore s’il sera toujours un joueur du PSG le 1er septembre. Même si lui voudrait rester et que ses dirigeants l’apprécient, si une grosse offre arrive sur la table (60-65 millions d’euros), le club de la capitale pourrait laisser filer son titi. Depuis plusieurs jours, un intérêt de Chelsea est avancé. Le club anglais aurait même fait une première offre de 48 millions d’euros, jugée insuffisante par Paris.

Chelsea priorise les pistes Kimpembe et Koundé avant Pavard

Le club londonien souhaite renforcer sa défense centrale afin de remplacer Antonio Rudiger, qui a rejoint libre le Real Madrid, mais également Andreas Christensen qui a lui aussi signé libre au FC Barcelone. Même s’ils ont recruté Kalidou Koulibaly, les Blues souhaitent s’offrir encore deux défenseurs. Et leurs priorités se nomment Presnel Kimpembe et Jules Koundé. Selon les informations du journaliste de Bild, Christian Falk, Chelsea veut finaliser les arrivées du titi du PSG et du joueur de Séville. Sur le départ du Bayern Munich, Benjamin Pavard aurait été proposé à Chelsea. Mais le club de Thomas Tuchel ne compte pas – pour le moment – aller sur ce dossier.

TRUE✅ Agent Pini Zahavi will help the agents of Benjamin Pavard @FCBayern to sell the defender. That explains the rumors about an alleged interest from Chelsea, as Zahavi is always the first to offer his players there @ChelseaFC — Christian Falk (@cfbayern) July 21, 2022