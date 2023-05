Chelsea veut doubler le PSG dans le dossier Ugarte

Alors que le dossier Manuel Ugarte était proche de sa conclusion, le PSG voit Chelsea jouer les trouble-fêtes.

En difficulté dans le secteur défensif et au milieu de terrain, le PSG a lancé les grandes manoeuvres pour renforcer son effectif. Et au poste de milieu défensif, le nom de Manuel Ugarte (Sporting CP) est avancé pour améliorer l’entrejeu des Rouge & Bleu. Le joueur de 22 ans – sous contrat jusqu’en 2026 – était même bien parti pour rejoindre le PSG selon plusieurs sources ce jeudi. Cependant, Chelsea pourrait jouer un mauvais tour aux Rouge & Bleu dans ce dossier.

Une meilleure offre de Chelsea ?

Alors que Paris est prêt à lever la clause libératoire du joueur à hauteur de 60M€, le club londonien pourrait doubler les Rouge & Bleu. En effet, selon les informations de A Bola et Record, les Blues pourraient offrir plusieurs bonus en plus de la clause libératoire afin de chiper l’Uruguayen. De plus, l’actuel 12e de Premier League pourrait prêter le milieu de 22 ans au Sporting après l’avoir acheté. De son côté, le coach, Ruben Amorim, a confirmé qu’il était difficile de conserver le joueur : « Il est évident qu’il est difficile de garder des joueurs comme lui, il a plusieurs clubs derrière lui, pas un seul, sachant que notre projet implique de vendre et que nous avons raté la Ligue des champions. Cela rend les choses plus difficiles. » Si la Premier League est un atout de poids en faveur de Chelsea, le PSG jouera de son côté la Ligue des champions, compétition que ne disputera pas le club londonien la saison prochaine.