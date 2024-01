Le PSG se qualifie pour les 16es de finale de Coupe de France après avoir remporté son match contre l’US Revel (0-9). Il y a eu quelques surprises dans la composition d’équipe de Luis Enrique, dont la présence de Cher Ndour.

Il n’a joué que quelques minutes depuis le début de la saison. C’est un joueur qui a besoin de temps pour correctement s’imposer dans une équipe comme le PSG. Le coach espagnol a décidé de le titulariser au côté de Carlos Soler. L’Italien a été récompensé d’un but suite à son bon match. Il a pris la parole au micro de PSG.TV après la rencontre.

« Je suis content de mon premier match en tant que titulaire »

« C’est une compétition importante. Il était important pour nous d’entrer en force dès le début du match et de l’emporter. Si vous ne jouez pas ces matches à 100%, vous pouvez aller jusqu’aux tirs au but. On ne sait jamais qui peut gagner, ils ont bien joués. Je suis content de mon premier match en tant que titulaire, mais le plus important, c’est la victoire de l’équipe. Je me sens bien, je m’entraîne toujours dur pour être prêt pour les matches quand l’entraîneur a besoin de moi. Je suis là et je suis heureux. J’ai aussi marqué un beau but, donc je peux dire que c’était une soirée parfaite. »

À voir aussi : Carlos Soler : « On a essayé de respecter l’adversaire »