Cher Ndour débarque au PSG

Le PSG prépare sa saison 2023/2024, les pistes se multiplient sur le marché des transferts, et le jeune Cher Ndour devrait être Parisien. En effet, le spécialiste mercato Fabrizio Romano affirme que le dossier serait bouclé, et que le jeune italien arrive libre de tout contrat.

Selon les derniers échos de la presse portugaise, Cher Ndour, arrivé en fin de contrat avec Benfica, ne devrait pas prolonger avec son club et ainsi rejoindre le PSG. A Bola affirmait il y a quelques jours que Manchester City, Manchester United, la Juventus Turin ou encore le Bayern Munich étaient dans la course. Cependant, le journaliste italien, Fabrizio Romano, l’opération serait bouclée entre Cher Ndour et le Paris Saint-Germain qui devrait donc accueillir le jeune milieu de terrain, libre de tout contrat. La durée du bail parisien pour Cher Ndour devrait être de 5 ans à en croire les dernières informations d’A Bola. A 18 ans, le joueur attend désormais la finalisation du deal et les derniers détails afin de devenir un joueur du Paris Saint-Germain.