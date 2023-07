Le PSG se montre très actif sur le marché des transferts et a bouclé deux nouvelles recrues ces dernières heures avec Kang-In Lee (22 ans) et Cher Ndour (18 ans).

Ce mercredi 5 juillet 2023 doit marquer une nouvelle ère au PSG. Après seulement un an sur le banc, Christophe Galtier ne sera pas conservé après un exercice 2022-2023 très compliqué. Et il sera remplacé par Luis Enrique, qui sera normalement présenté en conférence de presse à partir de 14h. Et le technicien espagnol pourra compter sur un groupe renforcé. En effet, les Rouge & Bleu ont déjà finalisé les arrivées de Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte et Marco Asensio, qui seront bientôt officialisés. Et récemment, deux autres recrues ont été bouclées : Cher Ndour et Kang-In Lee.

Cher Ndour disponible qu’à partir du 17 juillet

Concernant Cher Ndour, il arrive libre de tout contrat du Benfica Lisbonne et signera un contrat de cinq saisons avec le PSG. Le milieu de 18 ans est tombé d’accord avec le club parisien depuis plusieurs jours. Et contrairement aux dernières rumeurs venant d’Italie, l’espoir italien ne devrait pas être prêté. Il devrait ainsi intégrer directement l’effectif de Luis Enrique, comme le rapporte Le Parisien dans son édition du jour. Actuellement avec l’Italie pour disputer l’Euro U19, Cher Ndour ralliera Paris juste après le tournoi et sera donc disponible qu’à partir du 17 juillet, au même titre que les internationaux du PSG. Il sera donc du voyage pour le Japan Tour 2023 qui aura lieu du 22 juillet au 2 août.