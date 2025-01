Cher Ndour, la solution dans le dossier Kolo Muani ?

Alors qu’il a passé sa visite médicale et signé son contrat avec la Juve, Randal Kolo Muani ne peut pas être officialisé par le club italien. La faute au quota de joueurs prêtés à l’étranger par le PSG. Mais Cher Ndour pourrait débloquer la situation.

Indésirable au PSG, Randal Kolo Muani a trouvé une porte de sortie cet hiver. L’international français doit rejoindre la Juventus Turin sous la forme d’un prêt sec de six mois. Alors que l’attaquant s’est rendu en Italie mercredi pour passer sa visite médicale et signer son contrat, il ne peut pas encore officiellement être présenté comme un joueur de la Juventus. En effet, le PSG a atteint son quota de joueurs prêtés à l’étranger. L’été dernier, il a en effet cédé provisoirement Carlos Soler à West Ham, Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen, Xavi Simons au RB Leipzig, Juan Bernat à Villarreal, Renato Sanches au Benfica et Cher Ndour au Besiktas.

Mercato : Thiago Motta ravi de pouvoir compter sur Randal Kolo Muani

Le PSG en négociation avec un club italien

S’il veut que Randal Kolo Muani rejoigne officiellement la Juventus Turin, le PSG devra régler la situation de l’un de ses joueurs prêtés. Et la solution pourrait venir de Cher Ndour. Actuellement à Besiktas, le milieu de terrain pourrait rapidement quitter la Turquie. Selon les informations de L’Equipe, le PSG est en négociations avancées avec un club italien pour vendre le milieu de terrain de 20 ans, arrivé libre de tout contrat à Paris durant l’été 2023 et encore lié au PSG jusqu’en juin 2028. Le quotidien sportif indique que rien n’était finalisé hier soir, mais l’Italien pourrait être la solution qui facilite le départ de Randal Kolo Muani.