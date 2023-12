Cher Ndour, pourquoi ça bloque ?

De nombreuses questions nous viennent à l’esprit lorsqu’on évoque le milieu de terrain du PSG. Pas au niveau des autres grosses écuries européennes ces dernières années, le milieu parisien semble encore être en chantier même s’il y a eu du mieux cette saison. Mais c’est surtout la situation de Cher Ndour qui interroge. Focus.

En ce début de saison, surtout en Ligue 1, l’équilibre a été trouvé avec le trio Ugarte-Vitinha-Emery. On a en revanche ressenti des limites avec les grandes affiches de Ligue des Champions. Aussi parce que, souvent, Luis Enrique refuse d’aligner Vitinha dans les grands rendez-vous.

Si l’on évoque le nom de Gabriel Moscardo, c’est parce que Luis Campos a un talent pour dénicher les pépites mais c’est aussi parce que c’est un secteur encore friable côté parisien. Fabian Ruiz et Lee Kang-In sont aussi là pour combler les manques si besoin. Mais quid de Cher Ndour ? Le milieu de terrain recruté gratuitement au SL Benfica cet été a tapé dans l’oeil de Luis Campos. Depuis le début de la saison, le joueur de 19 ans n’a disputé que 30 petites minutes.

« C’est difficile de lui donner des minutes »

En conférence de presse avant de se déplacer au Havres, Luis Enrique s’est penché sur le cas du jeune italien. Il n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pense de son joueur. « C’est un joueur avec des conditions physiques et techniques de très haut niveau. Je suis sûr qu’il serait titulaire dans n’importe quelle équipe de Ligue 1″ , explique le coach espagnol.

En revanche, il y a un grand « Mais ». « Ici il y a beaucoup de concurrence et c’est difficile de lui donner des minutes ». Qu’est-ce qui manque à Cher Ndour pour jouer plus régulièrement ? Sa condition physique n’est pas remise en question, contrairement à ce qui avait été écrit sur Twitter. Même Luis Enrique le dit, « il n’a jamais raté un entraînement en termes de performance physique et technique ».

Nous sommes dans une époque où les joueurs commencent au plus haut niveau de plus en plus tôt. Camarda (15 ans), Warren Zaïre-Emery (17 ans), Lamine Yamal (16 ans), Endrick (17 ans). À 19 ans, Cher Ndour peine à entrer dans la rotation parisienne. Mais chaque joueur a son temps d’adaptation. Il faut rappeler qu’il ne jouait pas avec les professionnels de Benfica la saison passée mais s’illustrait plutôt avec les jeunes où il a notamment remporté la dernière Youth League.

En plein développement

Il est encore en plein développement et même lui en a conscience. « Mon idée est d’aller dans une équipe et d’y rester. Je n’aurais pas aimé partir en prêt. Je me sens bien à l’étranger« , avait-il déclaré à Rai il y a une dizaine de jours. Le milieu de terrain veut donc poursuivre sa progression dans une grosse écurie comme le PSG sans pour autant passer par un prêt. C’est un choix qui lui coûte pour l’instant un manque de temps de jeu. Mais le processus semble être à la portée d’un entraîneur comme Luis Enrique, qui est certes exigeant avec ses joueurs mais qui souhaite prendre son temps avec le joyau italien.

« Un joueur du futur »

Le PSG a toujours besoin de renfort au milieu de terrain et ne pas voir Cher Ndour sur le terrain est étonnant pour la plupart des observateurs. Avec 4 titularisations, Ndour est un élément essentiel des espoirs de la sélection italienne. Ce n’est donc pas pour rien que le PSG compte ce joueur dans ses rangs. Et ce qui est sûr, c’est qu’il est « un joueur de futur » comme l’a rappelé Luis Enrique aujourd’hui en conférence de presse. Le boss de Benfica, Rui Costa, ne dira pas le contraire. Il était dégoûté de lâcher sa pépite l’été dernier et il sait que ce joueur fera des ravages plus tard.