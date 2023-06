Cher Ndour proche de s’engager au PSG

Le PSG se montre très actif sur le marché des transferts et serait sur le point de recruter un élément prometteur en provenance de Benfica.

Afin d’éviter les erreurs du passé, Luis Campos a décidé de s’attaquer très tôt à l’amélioration de l’effectif pour la saison 2023-2024. Si le successeur de Christophe Galtier n’est pas encore connu, le futur coach pourra déjà compter sur certains renforts. En effet, les arrivées de Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio devront bientôt être officialisées tandis que le recrutement de Kang-in Lee est proche d’être finalisé. Mais un autre renfort est également sur le point d’être bouclé.

Il ne manque plus que l’officialisation pour Cher Ndour

En effet, comme le rapporte le média A Bola, Cher Ndour est sur le point de signer au PSG. En fin de contrat avec le SL Benfica, l’Italien de 18 ans n’a pas trouvé d’accord pour poursuivre l’aventure avec les Águias. Le milieu de terrain va donc s’engager libre de tout contrat avec les Rouge & Bleu. Alors que l’Angleterre lui tendait les bras, « le PSG a attaqué en force ces derniers jours et a obtenu la signature du joueur prometteur. » Toujours selon le média portugais, il ne manque plus que l’officialisation pour que Cher Ndour devienne définitivement un joueur du PSG. Au SL Benfica depuis 2020, le milieu de terrain, capable également d’évoluer comme milieu offensif, a disputé un seul match avec l’équipe professionnelle de Benfica. Il vivra donc sa première expérience à l’étranger. Avec l’équipe B de Benfica cette saison, Cher Ndour a disputé un total de 30 matches (2.401 minutes) pour 4 buts et 1 passe décisive. Il a également participé à 5 rencontres de Youth League.

