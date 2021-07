Cherubini : “Nous sommes très contents de Cristiano Ronaldo”

En fin de contrat en juin 2022 avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’international portugais (36 ans), est annoncé dans le viseur du PSG au cas où il laissait filer Kylian Mbappé, également sous contrat jusqu’en juin 2022 chez les Rouge & Bleu. Federico Cherubini, coordinateur sportif de la Juve a été interrogé sur l’avenir de son numéro 7. Et pour lui, il n’y a rien de concret dans ce dossier.

“À ce jour, il n’y a pas de signes de la part de Ronaldo montrant qu’il veuille parler d’un transfert. De la part de la Juventus non plus. On parle d’un joueur qui a marqué 36 buts en 44 matches avec le maillot de la Juventus la saison écoulée. Même si les chiffres ne veulent pas tout dire, ils sont incontestables. Nous sommes très contents de Cristiano Ronaldo, il rejoindra l’équipe après une période de repos bien méritée, assure le dirigeant turinois dans des propos relayés par Foot Mercato. Les signaux actuels de toutes les parties n’indiquent pas un départ de Cristiano, qui est central dans notre projet. Mais je n’ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas lire l’avenir. Aujourd’hui, la situation est celle-là. Nous sommes très contents qu’il soit à la Juventus avec nous.”